Adana’da yabancı uyruklu sokak ortasında çırıl çıplak dolaştı. Üzerini böyle örtmeye çalıştılar

Kaynak: Haber Merkezi Serhat Ağa
Adana’da yabancı uyruklu sokak ortasında çırıl çıplak dolaştı. Üzerini böyle örtmeye çalıştılar
Adana'da yabancı uyruklu bir kadının çıplak bir şekilde koşması sonrasında vatandaşlardan battaniyeyle müdahale gecikmedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinin Gürselpaşa Mahallesi'nde mahalleli, sabah saatlerinde ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadının çıplak bir şekilde koştuğu anlara vatandaşlardan battaniyeyle müdahale gecikmedi.

O anlar sosyal medyadan yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada viral olan bir görüntüde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadının sokak ortasında çıplak bir şekilde dolaştığı anlar yer aldı.

'Adana.haberleri' Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde çıplak kadını gören vatandaşlar polisten yardım isterken alkol etkisinde olduğu öğrenilen kadının üzerini battaniye ile örtülmeye çalışıldı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarının yorumu gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere "Ne izledik biz şimdi?" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten artık insanları anlamak zor" yorumunu ekledi.

Görüntülerin sonunda kadının uzun çabalar sonucunda ifade vermek için karakola götürüldüğü belirtildi.

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