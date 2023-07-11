Adana'daki iki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ve Kozan ilçelerinde çıkan orman yangınları hem havadan hem de karadan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Adana'daki iki orman yangını kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre ilk yangın, Karaisalı ilçesi kırsalında çıktı. Bölgeye Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin olduğu çok sayıda araçlı ekip ile helikopter ve uçak sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

aw932701-01.jpgİkinci orman yangını ise Çürüklü Mahallesi sınırlarında çıktı. Yangını fark edenlerin durumu Orman Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına hem karadan hem de havadan helikopterle müdahale etti. Ekiplerin saatler süren müdahalesi ile ikinci yangın da kontrol altına alındı. Yangında bir itfaiye eri yaralandı, ormanlık alanın yanı sıra bir ev de zarar gördü.

aw932701-02.jpgHer iki yangın bölgesinde de ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi. (İHA)

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