Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

KAYNAK: DHA
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın nasıl çıktı?

Yangın, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. Ormandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler müdahale etti

Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürdü. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının tekrar alevlenmemesi için alanda kontrolün sürdürüldüğü bildirildi.

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