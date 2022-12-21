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Önder Karaveli gitti Kemal Kılıç geldi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:56
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Adanaspor'un yeni teknik direktörü açıklandı

Önder Karaveli gitti Kemal Kılıç geldi
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Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Kemal Kılıç'ın yardımcılıklarını Sercan Özçelik, Özcan Turan, Emrah Akcan ve Polat Canpolat'ın yapacağı belirtildi.

Kılıç, daha önce farklı tarihlerde 3 kez Adanaspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı. Teknik direktör Önder Karaveli ile 11 Kasım'da yollarını ayıran Akdeniz ekibinde, bu görevi teknik sorumlu Eyüp Arın yürütüyordu.

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