Adana'ya 10 bin kişilik yeni stadyum müjdesi

Adana 1954 FK başkanı Menderes Kutlu yapılacak olan yeni stadyum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Adana'ya 10 bin kişilik yeni stadyum müjdesi

TFF 3. Lig’de 4. hafta geride kalırken elde ettiği 12 puanla lider konumda bulunan Adana 1954 FK'da başkan Menderes Kutlu gündeme dair açıklamalarda bulundu

“BU SERİNİN MİMARI ADEM ÇAĞLAYAN’DIR”
Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Menderes Kutlu, "4 maçta 4 galibiyet elde ettik. Bu serinin mimarı hocamız Adem Çağlayan'dır. Türk futbolu ilerleyen yıllarda önemli bir hoca kazanacak. Adem Çağlayan'ın isminden bahsettireceğini düşünüyorum. Ordu maçında galibiyeti adeta taraftarımız elde etti. Maçlarımızı Tarsus'ta oynuyoruz; taraftarımıza çok teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmıyorlar. Adana'da takımımızla birlikte yeni bir heyecan başladı. Kulüp olarak çok mutluyuz. Kısa vadede hedefiniz 3. Lig'de şampiyonluk yaşamak, orta ve uzun vadede ise Süper Lig'e yükselmek" dedi.

“10 BİN KİŞİLİK YENİ BİR STADYUM YAPILACAK”
Yapılacak olan yeni stadyum ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kutlu, "Önümüzdeki hafta yeni stadyumla ilgili ihale yapılacak. Adana 1954 FK için 10 bin kişilik yeni bir stadyum yapılacak. Yeni stadyumun yeri ise İncirlik Kavşağı'nda olacak. Bu konuda duyarlı davranışından ve desteğinden dolayı sayın bakanımız Ömer Çelik'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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