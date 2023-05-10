Adaylıktan çekilmemek için direnen İnce’ye şok üstüne şok. Milletvekili adayı ‘ilk turda bitirelim’ diyerek istifa etti

Memleket Partisi’nde yaşanan istifa depreminin ardı arkası kesilmiyor. Memleket Partisi İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı Furkan Duran partisinden istifa ederek, milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı.

İstifa ve adaylıktan çekilme sürecini BirGün’e anlatan Duran, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin 'seçime az bir zaman kala iddiamızı kanıtlayamazsak çekiliriz' sözlerini hatırlatarak "Muharrem İnce’nin deneyimli bir siyasetçi olduğuna güvendim ve doğru bir strateji ile Erdoğan iktidarını yok edebileceğini düşündüm. Önceliğimizin Erdoğan’ın gitmesi olduğu konusunda herkesle hem fikir diye düşündüm. Ancak geldiğimiz noktada muhalefete muhalefet ettiğini doğru bir davranış olduğunu düşünmüyorum" dedi.

“İNTİKAM SİYASETİNİN PARÇASI OLMAK İSTEMEDİĞİM İÇİN İSTİFA ETTİM”

Duran, şöyle devam etti: “Bu milletin öncelikli hedefi Erdoğan’ın gitmesi, AKP iktidarının son bulması, Cumhur İttifak’ından kurtulmak. Bu öncelikli hedefimize aykırı işler yapıldığını ve seçimi ikinci tura bırakmanın bir intikam siyasetine dönüştüğünü gördüm. İntikam siyasetinin parçası olmak istemediğim için adaylıktan çekildim ve istifa ettim”

"İLK TURDA BİTİRELİM"

Cumhurbaşkanı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu, parlamento seçimlerinde ise Millet İttifakı’nı destekleyeceğini söyleyen Duran, ilk kez oy kullanacak genç seçmenlere seslenerek şunları dile getirdi: "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmaması hayati önem taşıyor. Bugün yaşanan provokasyonlar tekrar yaşanabilir, yaşanmaması lazım. CHP’ye yönelik kızgınlığınızı lütfen cumhurbaşkanlığı seçiminde öne çıkarmayın, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavrınızı koyun ve daha demokratik bir ortama dönüşümüzü hızlandırılalım. İlk turda bitirelim."