Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti

Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi sonrası, gözler “İnce çekilirse ben de çekilirim” diyen Erkan Baş’a çevrildi.

Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

İNCE'NİN ÇEKİLMESİ YÖNÜNDE ÇAĞRI YAPMIŞTI
Bu açıklamanın ardından gözler TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a çevrildi. TİP İstanbul Milletvekili Adayı olan Erkan Baş, İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı yapmıştı.

Baş, İnce'nin adaylıktan çekilmesi çağrısında bulunurken, "Sayın İnce, bu işi ilk turda bitirebiliriz. Bir seçime kaybetmek için girilmez. Kaybettirmek istiyorsanız da, Kemal Bey'e değil Tayyip Erdoğan'a kaybettirmeyi seçin." demişti.

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