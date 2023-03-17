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Deniz Baysal çirkin iddiaya öfkelendi. Adı setteki yasak aşk skandalına karıştı

Evli bir kadın başrol oyuncusu ile evli yönetmeninin sette karavanda sarmaş dolaş yakalandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Söz konusu kadının Deniz Baysal olduğu iddia edilince oyuncudan jet hızında yalanlama ve tepki geldi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 15:22
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Adı setteki yasak aşk skandalına karıştı! Deniz Baysal çirkin iddiaya öfkelendi

Deniz Baysal çirkin iddiaya öfkelendi. Adı setteki yasak aşk skandalına karıştı
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Gazeteci Birsen Altuntaş, evli başrol kadın oyuncu ise evli bir yönetmenin dizi çekiminde karavanda yakınlaştığı ve görevliler tarafından yakalandığını söyledi. Tarafların çıkıp yalanlayacağını bildiği için isim vermediğini söyleyen Altuntaş'ın iddiası magazin gündemine bomba gibi düşünce isimler de beraberinde geldi. Söz konusu yasak aşk skandalının başrolünün Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal olduğu ileri sürüldü.

"NEYE DAYANARAK BU İFTİRAYI ATIYORSUNUZ?"

2019 yılında şarkıcı Barış Yurtçu ile nikah masasına oturan ve adı yasak aşk skandalına karışan 31 yaşındaki Deniz Baysal, bir kadın kullanıcının "Deniz Baysal, yönetmen Burak Arlıer" yorumuna "Siz neye dayanarak bize bu iftirayı atabiliyorsunuz peki? Kadın isim vermeden haber yapıyor, siz de burada cadı avına mı çıkıyorsunuz hanımefendi?" cevabını verdi.

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