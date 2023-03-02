Kaan Urgancıoğlu'nun yeni filmindeki partneri belli oldu

Kaan Urgancıoğlu’nun başrolünü Aslı Enver’le paylaştığı “Sen Yaşamaya Bak” filmi Netflix’in en sevilen yerli içerikleri arasında yer almıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yapımcılığını Cemal Okan, Timur Savcı ve Murat Dalkılıç’ın üstlendiği Taff Pictures imzalı filmin devamı bu yaz çekilecek. Aslı Enver’in canlandırdığı çok az ömrü kalan Melisa karakteri oğlu Can’ı (Mert Ege Ak) babası Fırat’a (Kaan Urgancıoğlu) emanet ettikten sonra yaşama veda etmişti.

Serinin ikinci filminde Kaan Urgancıoğlu’nun partnerinin kim olacağı merak konusuydu. Rol için “Teşkilat” dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal’a teklif gittiği kulislerde konuşulan bilgiler arasında… Film serisinin yazarı ülkemizin en iyi senaristlerinin başında gelen Hakan Bonomo…