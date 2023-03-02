2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kaan Urgancıoğlu'nun yeni filmindeki partneri belli oldu

Kaan Urgancıoğlu'nun yeni filmindeki partneri belli oldu

'Sen Yaşamaya Bak' filminde Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu başrolü paylaşmıştı. Devam filminde ise Urgancıoğlu'nun yeni partnerinin Deniz Baysal olacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 08:46
Takip Et

'Sen Yaşamaya Bak 2' filminde Kaan Urgancıoğlu'nun yeni partneri belli oldu

Kaan Urgancıoğlu'nun yeni filmindeki partneri belli oldu
+
Aa
-

Kaan Urgancıoğlu’nun başrolünü Aslı Enver’le paylaştığı “Sen Yaşamaya Bak” filmi Netflix’in en sevilen yerli içerikleri arasında yer almıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yapımcılığını Cemal Okan, Timur Savcı ve Murat Dalkılıç’ın üstlendiği Taff Pictures imzalı filmin devamı bu yaz çekilecek. Aslı Enver’in canlandırdığı çok az ömrü kalan Melisa karakteri oğlu Can’ı (Mert Ege Ak) babası Fırat’a (Kaan Urgancıoğlu) emanet ettikten sonra yaşama veda etmişti.

Serinin ikinci filminde Kaan Urgancıoğlu’nun partnerinin kim olacağı merak konusuydu. Rol için “Teşkilat” dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal’a teklif gittiği kulislerde konuşulan bilgiler arasında… Film serisinin yazarı ülkemizin en iyi senaristlerinin başında gelen Hakan Bonomo…

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
1
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
2
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
3
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
4
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
5
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
6
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
7
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Ayrıkotu bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine iyi geliyor
﻿Ayrıkotu bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine iyi geliyor
﻿Ayrıkotu bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine iyi geliyor
﻿Ayrıkotu bitkisi neye iyi gelir?
﻿Ayrıkotu bitkisi neye iyi gelir?
﻿Ayrıkotu bitkisi neye iyi gelir?
﻿Twitter kullanıcıları dikkat! Artık ne yazdığınıza ekstra dikkat edeceksiniz
﻿Twitter kullanıcıları dikkat! Artık ne yazdığınıza ekstra dikkat edeceksiniz
﻿Twitter kullanıcıları dikkat! Artık ne yazdığınıza ekstra dikkat edeceksiniz
﻿Diş Hekimi açıkladı. Dişlerin sararmaması için nelere dikkat etmeliyiz?
﻿Diş Hekimi açıkladı. Dişlerin sararmaması için nelere dikkat etmeliyiz?
﻿Diş Hekimi açıkladı. Dişlerin sararmaması için nelere dikkat etmeliyiz?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.