Teşkilat'ta şok ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti

TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ın oyuncu ekibinde şok eden bir ayrılık yaşandı. Dizinin başrol karakterlerinden Deniz Baysal ekibe veda etti.

Teşkilat'ta şok ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti

Teşkilat dizisi dördüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Teşkilat dizisinde 'Zehra Balaban'a hayat veren oyuncu Deniz Baysal dizinin ekibinden ayrıldı.

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SÜRPRİZ AYRILIK

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat üç sezonuyla soluksuz izlendi. Yeni sezonuyla eylül ayında dönüş yapmaya hazırlanan Teşkilat'ta bomba bir ayrılık yaşandı. Dizide 'Zehra Balaban' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Deniz Baysal oyuncu kadrosundan ayrıldı.

Baysal, yapımcılarıyla bir araya geldi ve başarılı oyuncu 3 sezon boyunca çok mutlu çalıştığı ekibiyle karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldı.

Murat Yıldırım’ın devam edeceği öğrenilen dizide yeni TİM kurulacak.

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VEDA PAYLAŞIMI

Teşkilat ekibine veda eden Deniz Baysal Instagram hesabında veda paylaşımı yaptı. Baysal, şu ifadelere yer verdi:

“Benim için kolay değil... Nasıl kısa yazabilirim anlatabilirim bilmiyorum ama bir yolun daha sonuna geldik. Benim için unutulmayacak, tadı ne olursa olsun damağımda kalacak bir proje oldu Teşkilat... Bu yolculukta 3 sezonda emeği geçen tüm canım ekip arkadaşlarım; her birinizi çok seviyorum. Bir kusurum olduysa affola... Benim için bitmiş olsa da her daim yanınızdayım... Unutulmaz anılar yaşadık hep birlikte... Ne mutlu bana yolunuz her zaman açık olsun... Ve siz kıymetli izleyicilerimiz... 3 sezon boyunca verdiğiniz her destek, yaptığınız her eleştiri için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Nasıl veda edebileceğimi bile düşünmemiştim açıkçası... Teşkilat'tan bir Zehra Balaban geçti. Ağlamıyorum gözüme Hançer"

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