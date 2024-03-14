Adıyaman 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Adıyaman 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Adıyaman ilinin ilçeleri arasında gerçekleştirilen yerel seçimlerde alınan sonuçlar merak konusu oldu.

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

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