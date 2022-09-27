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Adıyaman Sağlık Müdürlüğü tıbbi görüntüleme hizmeti alacak

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tıbbi görüntüleme hizmeti satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 13:47
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Adıyaman Sağlık Müdürlüğü tıbbi görüntüleme hizmeti alacak

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü tıbbi görüntüleme hizmeti alacak
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Basın İlan’da “24 Ay Süreli Nükleer Tıp Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: Nükleer Tıp Hizmeti : 9.000.000 Puan

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İşe başlama tarihi: 13.12.2022

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.10.2022 - 10:30

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli firmalar, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 09.11.2018 tarihli 2018/26 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği " Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edeceklerdir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

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