Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler için 'sessiz yürüyüş'

Kaynak: AA
Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler için 'sessiz yürüyüş'
Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle ‘sessiz yürüyüş’ yapıldı.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla depremzedelerin katılımıyla ‘sessiz yürüyüş’ düzenlendi.

Valilik önünde bir araya gelen yurttaşlar, aradan geçen bir yıla rağmen hala saat 04.17'yi gösteren kentin simgesi saat kulesine kadar, "Sesimi duyan var mı?" , "Memleketimi terk etmeyeceğim" yazılı pankartlarla yürüdü.

Yürüyüş sırasında bazı yurttaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Yürüyüşün ardından ise kentteki tüm camilerden saat 04.17'de sela okundu.

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