Adıyaman'da 'Huzur 02' asayiş uygulaması

Adıyaman'da polis ekipleri ‘Huzur 02 Genel Asayiş Uygulaması’ yaptı.

KAYNAK: İHA
Adıyaman'da 'Huzur 02' asayiş uygulaması


Genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 742 şahıs, 319 araç kontrol edildi. Kontroller sonucunda; 1 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 4.17 gram Eroin maddesi, 3 adet Sentetik Ecza hap ele geçirildi.
Uygulamada ayrıca, 1 aranan şahıs yakalanırken, 7 sürücüye trafik yönünden idari para cezası yazıldı.

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