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Kaçırılan 4 yaşındaki Hele, Şanlıurfa’da bulundu

Adıyaman’da, evlerinin önünden kaçırılan 4 yaşındaki Suriye uyruklu Hele U., 10 saat sonra Şanlıurfa’da bulundu. Kız çocuğunu kaçıran zihinsel engelli olduğu belirtilen S.A. (37) ise gözaltına alındı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 12:55
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Adıyaman’da kaçırılan 4 yaşındaki Suriye uyruklu Hele 10 saat sonra Şanlıurfa’da bulundu

Kaçırılan 4 yaşındaki Hele, Şanlıurfa’da bulundu
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Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu ailenin kızları Hele U., dün saat 12.00 sıralarında evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu. Ailesi, çevrede aradığı kızlarına ulaşamayınca polise ihbarda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından küçük Hele’nin zihinsel engelli olduğu belirtilen S.A. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Hele U.’nun elinden tutarak bölgeden ayrılan S.A.'nın, otostop yaparak Şanlıurfa’ya geldiği tespit edildi.

BALIKLIGÖL’DE BULUNDU

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla Hele U., kaybolduktan 10 saat sonra, saat 22.00 sıralarında S.A. ile birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl’de bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Hele U., işlemlerinin ardından Adıyaman'daki ailesine teslim edilecek.

S.A.'nin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

(Kaynak: DHA)

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