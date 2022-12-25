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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, seyir halinde olan iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 13:10
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Adıyaman’da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fuat T., idaresindeki 06 AH 1676 plakalı otomobil ile Medine G., idaresindeki 02 AS 622 plakalı otomobil, 3.Çevre Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Medine G., ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kadriye T., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

 

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