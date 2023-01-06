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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da bir otomobil, dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette olan yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 09:10
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Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı Hastane Kavşağında Elif Kördiş idaresindeki 27 YC 451 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamete gitmekte olan Garip Yıldız idaresindeki 02 D 5024 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Elif Kördiş ile yolcu olarak bulunan Nurten Ören ve Miyase İrice yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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