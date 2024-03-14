Adıyaman’da vatandaşlar arasında korkuya sebep olan ağır hasarlı bina yıkılmayı bekliyor

Kaynak: İHA
Adıyaman’da vatandaşlar arasında korkuya sebep olan ağır hasarlı bina yıkılmayı bekliyor
Adıyaman’da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve kolanlarının bazıları kırılan kent merkezindeki 2 katlı yapının yıkım kararı olmasına rağmen henüz yıkılmamış olması, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman merkez Kapcami Mahallesi 1700 Sokak (Oturakçılar Pazarı) içerisinde bulunan ve oldukça eski 2 katlı bir yapı, depremden dolayı bazı kolonları kırılan ve bazı duvarları da tamamen çöktü. Ağır hasarlı yapı hem yoldan geçen vatandaşları hem de çevredeki esnafları tedirgin ediyor.

2 Katlı yapının ağır hasarlı olmasına rağmen her hangi bir yıkım çalışmasının yapılmamasına tepki gösteren vatandaşlar ile esnaflar, yetkililerden yapının biran önce yıktırılmasını talep ediyor.

Yapıdan dolayı kimsenin can güvenliğinin olmadığını belirten esnaflardan Eyüp Bilici, “Burası eski bir yapı ve bu depremlerde ağır hasar aldı. Binanın kolonları kırık, duvarları gitmiş aynı zamanda yan duruyor. Yıkıldı yıkılacak bir halde. Kimsenin can güvenliği yok. Allah etmesin üzerimize yıkılacak diye oldukça endişeliyiz ve korkuyoruz. Yetkililerin biran önce önlem alması gerekmektedir” dedi.

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