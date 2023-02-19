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Adıyaman'da yıkılan apartmanın müteahhidi yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Adıyaman Gölbaşı'nda depremde yıkılan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki, yurt dışına çıkma girişimi esnasında İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 21:26
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Adıyaman'da yıkılan apartmanın müteahhidi yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Adıyaman'da yıkılan apartmanın müteahhidi yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yıldıray Varki, İsviçre'ye çıkış yapma girişimi esnasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Varki, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talepli sevk edilecek.

Varki'nin müteahhitliğini yaptığı Gölbaşı'ndaki Huzur Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmış ve binanın enkazında çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti.

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