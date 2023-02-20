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  • Düzce depreminde yıkılan binanın müteahhitlerine AKP sahip çıkmış. Biri Milletvekili biri Erdoğan'ın danışmanı oldu

Düzce depreminde yıkılan binanın müteahhitlerine AKP sahip çıkmış. Biri Milletvekili biri Erdoğan'ın danışmanı oldu

1999 Düzce depreminde yıkılan ve 20 kişinin ölümüne sebep olan Işık Apartmanı’nın müteahhitleri Hamza Cebeci ve Fahri Çakır'ın AKP milletvekili ve meclis üyesi yapıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 08:25
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Düzce depreminde yıkılan binanın müteahhitleri AKP milletvekili ve meclis üyesi yapılmış

Düzce depreminde yıkılan binanın müteahhitlerine AKP sahip çıkmış. Biri Milletvekili biri Erdoğan'ın danışmanı oldu
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Güneydoğu Anadolu’da 2 büyük depremin ardından an itibariyle 41 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Depremin yankıları ve acısı sürerken binaları uygunsuz yapan müteahhitler de tek tek yakalanıp tutuklanıyor. Öte yandan Düzce depremiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medyada "ah_dincer" isimli kullanıcının iddialarına göre düzce depreminde 20 kişinin can verdiği Işık Apartmanı’nın müteahhitlerinden Hamza Cebeci ve Fahri Çakır’a AKP üyeliği ve milletvekilliği verildiği ortaya çıktı.

Müteahhit Hamza Cebeci’nin önce AKP’den Üsküdar Belediye Meclisi Üyesi seçildiği ardından da Darülaceze Başkanı olduğu ve daha sonra da Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandığı belirtildi.

Cebeci’nin ortağı Fahri Çakrı’ın ise 2002 seçimlerinde AKP Düzce milletvekili seçildiği ortaya çıktı.

İŞTE YAPILAN PAYLAŞIMLAR:

Alın size ders alınacak deprem sonrası bir hikaye.!! 1- Düzce depreminde yerle bir olan binalardan biri de Işık Apartmanı idi. Bu apartman deprem esnasında yerle bir olurken, enkaz altında kalan 20 kişi feci şekilde can vermişti. Işık Apartmanı’nı yapan müteahhittin adı ise Hamza Cebeci’ydi.Depremin ardından Işık Apartmanı faciası mahkemeye intikal etti.Işık Apartmanı’nı yapan Hamza Cebeci olayla ilgili yargılandı ve hapis cezası aldı.

Düzce Depremi’nin üzerinden 5 yıl geçtiğinde 2004 yılına gelinmiş ve Türkiye’yi de yerel seçim heyecanı sarmıştı. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Düzce’de 20 vatandaşa mezar olan Işık Apartmanı’nı yapan ve hapis cezası alan Hamza Cebeci AKP’den Üsküdar Belediye Meclisi Üyesi seçildi.!!

Ama yetmedi. Aynı Hamza Cebeci, üzerine üstlük depremde yaptığı bina yıkılmış, insanlar ölmüş ve bu konuda ceza almış bir isim olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Üyeliğine seçildi..!!!

Düzce Depremi esnasında yıkılarak 20 kişinin öldüğü Işık Apartmanı’nın yapımı esnasında bu Hamza Cebeci’nin bir de ortağı vardı. Onun adı da Fahri Çakır idi.

Peki, Düzce Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “Tehlike doğuracak şekilde bina yaparak ölüme sebebiyet vermek” suçlaması ile Hamza Cebeci ile birlikte yargılanan bu Fahri Çakır’a ne oldu dersiniz.?

Siz bilmiyorsanız zahmet etmeyin, biz cevabını verelim…

Fahri Çakır dava süreci devam ederken 3 Kasım 2002 seçimlerinde AKP Düzce milletvekili seçilerek “Dokunulmazlık zırhına” kavuştu…

Tabii mahkeme de, hakkında ki yargılama da durdu.!! Bu arada hemen belirteyim Işık Apartmanını yapan bu 2 ortaktan Hamza Cebeci şimdiler de İdare Meclisi’nde. Hangisinde mi.? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu, Darülaceze kurumunun başkanlığını yapıyor

Taze bir bilgi daha; Hamza Cebeci 09.05.2020'den bu yana da Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak görev yapıyor.

 

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