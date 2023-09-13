Adıyaman'da zincirleme trafik kazası

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 3 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazaya karışan kamyonette yangın çıktı.

KAYNAK: İHA
Adıyaman'da zincirleme trafik kazası


Olay, Kahta-Diyarbakır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kahta-Diyarbakır yolunun 8. kilometresinde Ramazan Öner yönetimindeki 02 AT 475 plakalı traktör, Ömer Can yönetimindeki 02 ZA 027 kamyonet ve Ahmet Aslan yönetimindeki 34 FS 615 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı. Kaza sonrası kamyonette yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Burada tedavi altına alınan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise yanan aracı söndürdü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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