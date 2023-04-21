Adıyamanlı depremzede: Mahşerde bile onları affetmeyeceğim

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı 11 kentte bayram acı içinde geçiyor. Depremzedeler bayramın ilk günü hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Deprem sonrası Adıyaman’da ne bayram havası ne de seçim havası var. BBC Türkçe’de yer alan habere göre bir vatandaş seçimde oy kullanmayacağını belirterek, “Mahşerde bile onları affetmeyeceğim” dedi.

BBC Türkçe’nin haberinden ilgili bölüm şöyle:

Birçok mezarın başına ölenlerin elbiseleri işaret gibi bağlanmış, mont, gömlek, tülbent, tesbih, küçük süveterler, küçük çocuk montları, pembe elbiseler, arabalar, bebekler, duvaklar…

Sabahın erken saatlerine rağmen kalabalık, her mezarın başında ağıtlar yükseliyor.

Depremde eşi ve 3 çocuğu ile ölen Mehmet Ali Kaya’nın annesi, "Bayramınızı kutlamaya geldim yavrularım" diyerek feryat figan ağlayarak mezarlara kapanıyor.

Erkek torununa şort almış, mezar taşına koyuyor, birine top, bir diğerine de defter. Bir taraftan da ölen oğluna ‘Oğlum sen kapını kapattın, kilidini de enkaza attın’’ diyerek sitem dolu ağıtlar yakıyor. ‘Aynı acıda buluştuğu’ tanımadığı insanlar onu teselli ediyor.

2 genç öğretmen, anne ve babasıyla ölen diyetisyen arkadaşlarının mezarına çiçek ekiyorlar,

"Adıyaman’da adettendir, bayramdan önce bayram temizliği yapılır ama bu bayramda Adıyaman’da bayram değil enkaz temizliği yapılıyor" diyor.

Onlar da seçimin farkında değil.

Alanya’da bir otelde çalışan Ömer Erduran ise eşini, 2 kızını ve oğlunu kaybetmiş, ikiz kızlarından biri evlenip bir başka kentte yaşadığı için hayatta kalmış.

"Her gün buradayım çünkü artık benim evim bura, kızıma dedim çadır kurayım burda kalayım, yok diyor" derken gözyaşlarına boğuluyor.

Ölen büyük kızının 28 Haziran’da düğünü olacakmış. "Çeyizine sarıp toprağa verdik" diyor.

İşitme engelli memur oğlu yaralı kurtulmuş, bacakları ampute edildikten 3 gün sonra onu da kaybetmiş. "Sadece nefes alsın yeterdi bana’’ diyor Ömer Erduran.

Ailesi için mevlit okutmuş, şekerleri de alıp bayramı mezarlıkta geçirecek. Seçimde oy kullanmayacağın söylüyor ve ekliyor:

"Seçim gelmiş bana ne ama mahşerde bile onları affetmeyeceğim…"