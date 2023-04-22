Depremzede: Apartmanda 200 kişi vardı 18 kişi kurtulduk. Hakkımı helal etmiyorum

Sokak röportajında bir depremzedenin “200 kişilik apartmanda 18 kişi kurtulduk. Hakkımı helal etmiyorum” sözleri gündem oldu.

Depremzede: Apartmanda 200 kişi vardı 18 kişi kurtulduk. Hakkımı helal etmiyorum

Editör: Osmancan Erok

Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen depremlerden 11 il etkilendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, binlerce vatandaş da yaralandı.

Bir sokak röportajında ise depremzedenin AKP'ye isyan ederek sarf ettiği sözler gündem oldu.

3 gün enkaz altında kaldığını söyleyen depremzede, “3 gün 3 gece ne ekmek, ne asker kimse gelmedi” dedi.

200 kişilik apartmandan 18 kişi kurtulduklarını belirten depremzede, “Hepsi yalan, vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum” dedi.

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İşte depremzedenin sözleri:

18 saat deprem altında kaldım. 3 gün 3 gece ne ekmek ne asker kimse gelmedi. Söylenilenlerin hepsi yalan. Vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum. O kadar benden veri alıyor bilmem ne yapıyor. Hiçbir şekilde ne asker geldi ne de kurtarma. Beni sizin gibi gençler kurtardı. Yazık günah değil mi. Apartmanım 200 kişiydi, 200 kişinden biz 18 kişi kurtulduk.

Yalnız bu açıklanan 40- 50 bin her neyse bu yalnız Antalya'da vefat edendir.

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