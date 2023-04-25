Malatyalı depremzede aileye bayramı zehir ettiler: Depremden terk edilen evler vicdansızların hedefi oldu

Malatya’da deprem nedeniyle kimsenin kalmadığı apartmana giren üç hırsız, iki dairede bulunan değerli eşyaları çaldı. Depremden dolayı evlerin boş olmasını fırsat bilen hırsızlar, önce apartmanın giriş sonra ikinci kattaki daireden değerli eşyaları alarak kaçtı.

"MANEVİ DEĞERİ OLAN EŞYALARI GETİRSİNLER"

Ev sahiplerinden İbrahim Dinç, "Depremden sonra ikinci bir şok yaşadık. Görüntüler elimizde var. Kendilerinden rica ediyoruz, manevi değeri olan eşyaları tekrar getirsinler" dedi.

Depremden dolayı evlerin boş olmasını fırsat bilen hırsızların görüntüleri, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"HERŞEYİ KARIŞTIRMIŞLAR"

Yıldırım apartmanının ikinci katında oturan Yücel Yıldırım, Ramazan Bayramı öncesinde eve gelerek temizlik yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Depremzedeyiz. İki aydır çocuklarımızın, akrabalarımızın ve tanıdıklarımızın yanında kalıyoruz. Arifeden bir gün önce geldik, evde temizlik yaparak bazı eşyalarımızı aldık. Akşam, ikamet ettiğimiz köye geri döndük. Arife günü iftar saatinde, birinci katta oturan komşumuz aradı ve evlerinde hırsızlık olayının olduğunu söyledi. Yedek anahtarımız komşumuzdaydı, bizim eve bakmalarını söyledik. Baktıklarında, bizim evimize de hırsız girdiğini söylediler. Annemin evine girmiş, her yeri darmadağın etmişler. Polise haber verdik. Evimizi darmadağın eden hırsızlar, ellerini kollarını sallayıp gitmişler. Televizyon, laptop, halı ve bir miktar para almışlar. Evde her şeyi en ince detayına kadar karıştırmışlar."

KOLLUK KUVVETLERİ GİDİNCE SOYGUNLAR BAŞLADI

Yıldırım, depremden dolayı evlerde kimsenin kalmadığına dikkat çekerek, "Depremden dolayı buralar boş kaldı. Depremin ilk haftalarında kolluk kuvvetleri sokak ve caddelerde duruyorlardı ama onla gidince güvenlik kalmadı, çünkü buralar bomboş. Sokak lambaları yanmıyor. Hırsız, evimize gündüz girmiş. Şikayetçiyiz. Deprem, soğuk etkilemedi ama bu olay bizi derinden etkiledi. Çok üzüldük" diye konuştu.

"DEPREMDEN SONRA İKİNCİ BİR ŞOK YAŞADIK"

Birinci katta oturan İbrahim Dinç ise "Evimizi toplamıştık. Arife günü evimize geldik. Güvenlik kamerasından gördüğümüz kadarıyla üç hırsız, çok rahat bir şekilde apartmana giriyor. 6 saate yakın apartmanda kalıyorlar. Evi darmadağın etmişler. Diş hekimliğinde okuyan kızımızın malzemelerini tamamen mahvetmişler. Yangında kurtardığımız ve kenarı yanmış tarihi eser Kuran-ı Kerim’i, güneş gözlüklerini, saatleri, tablet, çay setini almışlar. Depremden sonra ikinci bir şok yaşadık. Görüntüler elimizde var. Kendilerinden rica ediyoruz, manevi değeri olan eşyaları tekrar getirsinler” dedi.