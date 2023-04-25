Malatyalı depremzede aileye bayramı zehir ettiler: Depremden terk edilen evler vicdansızların hedefi oldu

Malatya'da depremzede bir ailenin evine hırsız girdi. Depremden canlarını kurtaran aile, mallarını hırsızlardan kurtaramadı. Soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatyalı depremzede aileye bayramı zehir ettiler: Depremden terk edilen evler vicdansızların hedefi oldu

Malatya’da deprem nedeniyle kimsenin kalmadığı apartmana giren üç hırsız, iki dairede bulunan değerli eşyaları çaldı. Depremden dolayı evlerin boş olmasını fırsat bilen hırsızlar, önce apartmanın giriş sonra ikinci kattaki daireden değerli eşyaları alarak kaçtı.

"MANEVİ DEĞERİ OLAN EŞYALARI GETİRSİNLER"

Ev sahiplerinden İbrahim Dinç, "Depremden sonra ikinci bir şok yaşadık. Görüntüler elimizde var. Kendilerinden rica ediyoruz, manevi değeri olan eşyaları tekrar getirsinler" dedi.

Depremden dolayı evlerin boş olmasını fırsat bilen hırsızların görüntüleri, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"HERŞEYİ KARIŞTIRMIŞLAR"

Yıldırım apartmanının ikinci katında oturan Yücel Yıldırım, Ramazan Bayramı öncesinde eve gelerek temizlik yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Depremzedeyiz. İki aydır çocuklarımızın, akrabalarımızın ve tanıdıklarımızın yanında kalıyoruz. Arifeden bir gün önce geldik, evde temizlik yaparak bazı eşyalarımızı aldık. Akşam, ikamet ettiğimiz köye geri döndük. Arife günü iftar saatinde, birinci katta oturan komşumuz aradı ve evlerinde hırsızlık olayının olduğunu söyledi. Yedek anahtarımız komşumuzdaydı, bizim eve bakmalarını söyledik. Baktıklarında, bizim evimize de hırsız girdiğini söylediler. Annemin evine girmiş, her yeri darmadağın etmişler. Polise haber verdik. Evimizi darmadağın eden hırsızlar, ellerini kollarını sallayıp gitmişler. Televizyon, laptop, halı ve bir miktar para almışlar. Evde her şeyi en ince detayına kadar karıştırmışlar."

KOLLUK KUVVETLERİ GİDİNCE SOYGUNLAR BAŞLADI

Yıldırım, depremden dolayı evlerde kimsenin kalmadığına dikkat çekerek, "Depremden dolayı buralar boş kaldı. Depremin ilk haftalarında kolluk kuvvetleri sokak ve caddelerde duruyorlardı ama onla gidince güvenlik kalmadı, çünkü buralar bomboş. Sokak lambaları yanmıyor. Hırsız, evimize gündüz girmiş. Şikayetçiyiz. Deprem, soğuk etkilemedi ama bu olay bizi derinden etkiledi. Çok üzüldük" diye konuştu.

"DEPREMDEN SONRA İKİNCİ BİR ŞOK YAŞADIK"

Birinci katta oturan İbrahim Dinç ise "Evimizi toplamıştık. Arife günü evimize geldik. Güvenlik kamerasından gördüğümüz kadarıyla üç hırsız, çok rahat bir şekilde apartmana giriyor. 6 saate yakın apartmanda kalıyorlar. Evi darmadağın etmişler. Diş hekimliğinde okuyan kızımızın malzemelerini tamamen mahvetmişler. Yangında kurtardığımız ve kenarı yanmış tarihi eser Kuran-ı Kerim’i, güneş gözlüklerini, saatleri, tablet, çay setini almışlar. Depremden sonra ikinci bir şok yaşadık. Görüntüler elimizde var. Kendilerinden rica ediyoruz, manevi değeri olan eşyaları tekrar getirsinler” dedi.

İlgili Haberler
Depremzede çocukların eğitimi için seferber oldular
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürüyor
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürüyor
Depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın!
Depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın!
Bilgiyi Gökhan Zan eşi Müge Zan verdi. Akşener kimsenin bilmediği konuyu açıkladı
Adıyamanlı depremzede: Mahşerde bile onları affetmeyeceğim
Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. 5 kişi yaralandı Güncel
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. 5 kişi yaralandı
Maljkovic şampiyonluğu Ali Koç'a hediye etti Spor
Maljkovic şampiyonluğu Ali Koç'a hediye etti
İsrail'in nüfusu açıklandı Dünya
İsrail'in nüfusu açıklandı
Sokak röportajında konuşan eski MHP'li açtı ağzını yumdu gözünü ‘MHP'liyim demeye utanır vaziyete geldim’ Güncel
Sokak röportajında konuşan eski MHP'li açtı ağzını yumdu gözünü ‘MHP'liyim demeye utanır vaziyete geldim’
Avrupa ülkeleri Sudan'dan tahliyeleri sürdürüyor Dünya
Avrupa ülkeleri Sudan'dan tahliyeleri sürdürüyor
Van’da sazlık alanda yangın Güncel
Van’da sazlık alanda yangın