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Yurt dışına kaçmak isterken yüz tanıma sistemine takıldı. Adnan Oktar davasından aranıyordu

Adnan Oktar davasından yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Necati Koç, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak isterken, yüz tanıma sistemine takıldı ve gözaltına alındı

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 16:45
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Adnan Oktar davasından yargılanıyordu. Yurt dışına kaçmak isterken yüz tanıma sistemine takıldı

Yurt dışına kaçmak isterken yüz tanıma sistemine takıldı. Adnan Oktar davasından aranıyordu
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Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davası kapsamında hakkında 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan yakalama kararı bulunan Necati Koç, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 10.30 sıralarında yolculara yönelik yapılan kontrollerde, yüz tanıma sistemine kaydı düşen Necati Koç isimli kişinin 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Koç'u gözaltına alan polis, şüphelinin Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik görülen davanın sanığı olduğunu fark etti. Koç'un kılık değiştirerek yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

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