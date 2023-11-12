Faslı manken Adnan Oktar örgütünden nasıl kurtulduğunu anlattı. Para teklif etmişler

Dokuz yıldır Türkiye’de yaşayan, Best Model Of The World 2018 birincisi olan Faslı manken ve oyuncu Iman Casablanca, Adnan Oktar örgütü tarafından neredeyse kandırılıyormuş. Güzel model yaptığı açıklamada kendisine para teklif edildiğini ve ellerinden nasıl kurtulduğunu anlattı

Faslı manken Adnan Oktar örgütünden nasıl kurtulduğunu anlattı. Para teklif etmişler

Faslı manken ve oyuncu Iman Casablanca yıllar sonra Adnan Oktar itirafıyla gündeme geldi. Adnan Oktar ve örgütünün radarına takılan güzel model yaşadıklarını Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e anlattı.

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Iman Casablanca, 2017'de yerleştiği Türkiye'de sosyal medyadan kendisine ulaşan bazı kişilerin "Biz reklam ajansıyız, sizinle iş görüşmek istiyoruz" dediğini söyledi. Casablanca, görüşmede Bora Yıldız'la tanıştığını belirterek, "Bana Adnan Oktar’ı anlattı. 'Çok güçlü bir iş insanıdır. Sana inanırsa çok iyi yerlere gelirsin' diye övdü" dedi.

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Bora Yıldız'ın kendisini Adnan Oktar'a götürdüğünü söyleyen Casablanca yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Orada çok ürktüm, koskocaman bir malikane; kapıda eli silahlı korumalar vardı. Bir şeylerin yanlış olduğunu o an hissettim. Adnan Oktar hemen yanımıza geldi. Bana kendini anlatmaya başladı. Kitaplarının Fransızca versiyonunu verdi ve kendisinin yazdığını iddia etti. Ben Fransızca konuşmaya başlayınca cevap veremedi. Fransızca kitap yazıyorsun ama Fransızca cevap veremiyorsun, çok tuhaf.”

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Oktar'ın adamlarının kendisine orada kalmasını ve A9 kanalındaki programlara katılması için yüksek ücret teklif ettiğini anlatan Casablanca malikaneden çıkmak için yalan söylemiş. Bu yalan genç kadının kurtulmasını sağlamış.

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"O an 'Hayır' deseydim başıma bir şey geleceğinden korktum. 'Eve gidip toparlanmam lazım. Yarın gelirim' diyerek malikaneden ayrıldım. Çıkar çıkmaz Bora Yıldız'ı her yerden engelledim. Ajans sandığım yerde adresimi bir forma yazmıştım. Bu yüzden Cihangir’den Tarabya’ya taşındım. Zaten sonradan beni çok aramışlar."

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ADNAN OKTAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ NASIL ÇÖKELTİLDİ?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

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Çalışmalarda örgütün lider ve yönetici grubunda yer alan şüphelilerin tutuklandığı tarihten bugüne kadar güncel bir yapılanma sürecine girdiğini, cezaevinden alınan talimatların, örgütün avukat yapılanmasında yer alan şüpheliler tarafından dışardaki üyelere iletildiğini tespit eden ekipler, dışarıdaki örgüt üyelerinin ise lojistik, hukuk, finans, dijital kanatlardan oluşan bir görev dağılımı üzerinden faaliyet yürüttüğünü saptadı.

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Dijital kanadının kontrolündeki sahte sosyal medya hesapları üzerinden sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığını belirleyen ekipler, Adnan Oktar organize suç örgütü dava dosyasındaki müştekiler ile örgütle mücadelede görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sözde mehdi örgüt elebaşı Adnan Oktar'a yönelik operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin dini duyguların manipülasyonuna dayalı ifadeler kullanıldığını tespit etti.

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Çalışmalarını tamamlayan ekipler, organize suç örgütünün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 zanlı yakalanırken şüphelilerden birinin cezaevinde 4'ünün de yurt dışında olduğu tespit edildi.

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Ayrıca örgüt evi olarak kullanıldığı değerlendirilen villa tipi 2 ikametin de aralarında bulunduğu adreslerdeki aramalarda, örgütsel iletişime konu çok sayıda mektup, Harun Yahya mahlaslı kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi.

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