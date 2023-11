Faslı manken Adnan Oktar örgütünden nasıl kurtulduğunu anlattı. Para teklif etmişler

Dokuz yıldır Türkiye’de yaşayan, Best Model Of The World 2018 birincisi olan Faslı manken ve oyuncu Iman Casablanca, Adnan Oktar örgütü tarafından neredeyse kandırılıyormuş. Güzel model yaptığı açıklamada kendisine para teklif edildiğini ve ellerinden nasıl kurtulduğunu anlattı