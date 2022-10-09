Adnan Oktar organize suç örgütünün sözde ''İsrail İmamı'' tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'de Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olma suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde "İsrail İmamı" A.S.E. yakalandı.
Şüpheli, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.