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Adnan Oktar organize suç örgütünün sözde "İsrail İmamı" tutuklandı

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgütün sözde "İsrail İmamı" olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 11:04
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Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgütün sözde İsrail İmamı olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı

Adnan Oktar organize suç örgütünün sözde ''İsrail İmamı'' tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, Çanakkale'de Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olma suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde "İsrail İmamı" A.S.E. yakalandı.

Şüpheli, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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