Adnan Oktar'ın evinden hangi bakan çıktı. Fatih Altaylı açıkladı

Fatih Altaylı, Adnan Oktar Suç Örgütü’nün bir evine düzenlenen baskında evden İçişleri Bakanı olarak görev almış Refah Partili bir ismin çıktığını öne sürdü.

Adnan Oktar'ın evinden hangi bakan çıktı. Fatih Altaylı açıkladı

Fatih Altaylı, Youtube programında Adnan Oktar Suç Örgütü’ne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Altaylı, mağdur bir ailenin kendisine ulaşması sonrası Adnan Oktar Suç Örgütü’ne ait bir eve düzenlenen baskında, evden İçişleri Bakanı ve başka bakanlıklarda da bulunmuş Refah Partili bir ismin çıktığını söyledi.

Altaylı’nın açıklaması şu şekilde;

“Adnan Oktar grubu hakkında dikkat çeken açıklamalar da yapan Altaylı, “Bir gün bir mağdur aile kızlarının kaçırıldığını ve evi bulduklarını söylediler. Ben de İstanbul İl Emniyet Müdürünü aradım ve bana savcılığa gitsinler ve biz de orayı basarız dediler. Aynı gece o ev basıldı ve evden kim çıktı biliyor musunuz? İçişleri Bakanı, başka bakanlıklarda da bulunmuş Refah Partili bir zat. Bunlara dava açıldı, mağdurlar vardı, Mehmet Ağar, Ebru Şimşek ve ben vardım. Mehmet Ağar ve Ebru Şimşek davalarını çektiler. Benim avukatım tüm mağdurların avukatlığını üstlendi”

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