Adnan Oktar'ın kendi ağzından itiraflar: İlk kez yayınlandı

140 Journos adlı YouTube kanalı, "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar ile ilgili "Kedicik" isimli bir araştırma videosu yayımladı.

Belgeselin ardından Oktar’ın siyasetçilerle kurduğu bağ da en çok konuşulan başlıkların başında geldi.

İLK KEZ YAYINLANAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

1999 yılında kendisine yönelik düzenlenen operasyonda soruşturmadan kurtulmayı bilen Oktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sözcü TV, Oktar'ın o dönemde işlediği suçları itiraf ettiği görüntüleri yayınladı.

Görüntülerdeki diyalog şöyle:

Polis: Peki bilgin dahilinde bunun dışında kimler çekildi?

Adnan Oktar: Bu işte Ebru Şimşek.

Polis: Ebru Şimşek niye çekildi mesela?

Adnan Oktar: Bu hafta sonu gazetesinde anlatmıştım kapakta hafta sonu haber yaptık onu yanında bir kadınla beraber. Bu bunu gördüğü halde çok pervasız bir cevap vermiş gazeteye yani çok saygısız bir cevap vermiş. Biz de o zamanlar hani biraz işgüzarlık gibi görünüyor ama biz de dedik böyle böyle hakkında bir şeyler var. Sen bundan vazgeçsen hani sen okusan üniversitede dedik. Yani insan gibi yaşasan falan dedik, o ters üslup kullandı.

Polis: Size ne peki?

Adnan Oktar: İşte o işgüzarlık gibi diyorum ya hayır olabilir de bu bir hayır aslında.

Polis: Kiminle ilişki kurmuştu o zaman?

Adnan Oktar: Bir arkadaş.

Polis: Sizin gruptan.

Adnan Oktar: Evet.

Polis: Bu teknik düzeneklere nereye hazırlanıyordu o zaman?

Adnan Oktar: O evde hazırlanmıştı arkadaşın evinde hazırlanmıştı.

Polis: O arkadaş kimdi?

Adnan Oktar: O olayı hazırlayan kişi.

Polis: Kimdi işte onu soruyorum?

Adnan Oktar: İşte şimdi o aklımda değil. Zaten görevli o sadece onu getirmekte yani.