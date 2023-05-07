AFAD'da 21 atama birden

Seçime az bir zaman kala toplamda 21 kişinin yerini değiştirilirken, farklı kurumlardan ataması yapılan kişiler AFAD'da yönetici oldu.

AFAD'da 21 atama birden

Ayrıca AKP’li dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan daha sonra AFAD İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kişi de Genel Müdürlüğe ataması yapıldı.

6 Şubat’ta Maraş merkezli peş peşe yaşanan depremlerde resmi verilere göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. AFAD’ın koordinasyonsuzluğu ve özellikle kritik olan 48 saatte sahada olmaması tepkilere neden oldu. Binlerce insan soğukta enkaz altında donarak öldü.

AFAD’da, depremin üzerinden henüz 3 ay geçmişken yeni atamalar yapıldı. 21 kişilik listede ilginç atamalarda yer alıyor.

Kadrosu, Çankırı İl Afet ve Acil Müdürlüğü’nde bulunan vekaleten AFAD Afet Yönetim Merkezleri Dairesi Başkanlığı’na bakan Abdullah Özçelik, kadroya geçti. Özçelik’in geçen haftalarda AKP’den milletvekili aday adayı olmak için önce istifa ettiği, ardından istifasını geri çektiği iddia edilmişti.

AKP’nin İstanbul’u kaybetmesiyle belediyede çalışan birçok kişi kamu kurumlarına atandı. İstanbul AFAD’da görev yapan, dönemin İBB İmar ve Şehircilik Başkanı Gökhan Yılmaz şimdi de AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Risk Azaltma Planları Dairesi Başkanı kadrosuna atandı.

Daha önce AKUT’un yönetiminde bulunan, Kocaeli Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan Recep Şalcı da Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı kadrosuna atandı.

Yine atamalarda dikkat çeken bir diğer isim ise Mehmet Ali Öncü oldu. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı kadrosunda görev yapan Öncü, AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanı olarak atandı.

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