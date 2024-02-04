Meteoroloji uyardı. Karadeniz'i fırtına vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda rüzgarın 5 Şubat Pazartesi günü Batı Karadeniz'in doğusunda (Kastamonu ve Samsun arası) ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan yaşanacak fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi. Meteoroloji, Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşları uyardı.