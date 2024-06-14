Müteahhiti kaçıran bürokrat polis raporunda gizlendi

6 Şubat depremlerinde yaklaşık 300 kişinin ölümüne sebep olan AKP’li müteahhit Yunus Kaya’yı Mersin’e kaçıran İçişleri Bakanlığı bürokratı Seyfullah Ordueri hakkında Emniyet tarafından rapor hazırlandığı ortaya çıktı.

Önceki dönemde AKP’li Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Müteahhit Yunus Kaya tarafından Gaziantep’te inşa edilen pek çok bina depremde yerle bir oldu. Yaşanan depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nurdağı’na gittiğinde Ünal Yıldırım isimli vatandaş Erdoğan’ın önünü kesmiş ve “Sayın Cumhurbaşkanım yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük darbeyi ilçemizde Yunus Kaya vurdu. Bu kişi de şu an yakalanmadı” ifadeleriyle isyan etmişti.

Vatandaşın, Cumhurbaşkanı ile konuşmasının ardından Yunus Kaya hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Kaya, servetinin bir bölümünü devrettikten sonra 23 Şubat 2023 tarihinde yurtdışına kaçmaya çalışırken Mersin Erdemli’de yakalandı.

BÜROKRAT OLDUĞU GİZLENDİ

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 21 Şubat 2023 tarihinde Seyfullah Ordueri hakkında “gizli” ibareli bir rapor hazırlanmış. Söz konusu raporda, uzun süre Nurdağı Kaymakamı olarak görev yapan, şimdilerde ise İçişleri Bakanlığı’nda Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Seyfullah Ordueri’nin, müteahhit Kaya’yı Mersin’e nasıl götürdüğü açıklandı.

Gaziantep-Mersin arasında, incelenen kameralarda Kaya’nın Mersin’e götürüldüğü aracın İçişleri Bakanlığı bürokratı Ordueri tarafından kullanıldığı tespit edildi. Emniyet’in kayıtlarında, aracın daha önceden müteahhit Kaya’nın kardeşi tarafından kullanıldığı belirtildi.

Söz konusu raporda, Seyfullah Ordueri hakkında, 2012 ile 2016 yılları arasında Nurdağı Kaymakamlığı görevinde bulunduğu ve 6 Şubat depremlerinin ardından 12 Şubat 2023 tarihinde uçakla Ankara’dan Gaziantep’e geldiği kaydedildi. Ayrıca, Orduer’nin eşinin ise Eylül 2020 ile Haziran 2021 yılları arasında müteahhit Yunus Kaya’nın yanında büro memur olarak çalıştığı iletilirken 2021 tarihinde eşi hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı belirtildi.

Fakat Emniyet’in raporunda, Ordueri’nin şimdiki görevine, yani İçişleri Bakanlığı bürokratı olduğuna değinilmemesi dikkatleri çekti.