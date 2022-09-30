Bruce Willis sinema kariyerine dijital ikiziyle devam edecek. Afazi teşhisi konmuştu

Hollywood yıldızı Bruce Willis, ‘deepfake’ teknolojisi kullanılarak 'dijital ikizi'nin kendisi yerine oyunculuğa devam etmesi için bir anlaşma imzaladı. Böylece oyunculuğu bıraktığını açıklayan Willis ‘dijital ikizi’ sayesinde projelerde görünmeye devam edecek.





Afazi teşhisi konan oyuncu Willis, 'benzerliğini' Deepcake adlı bir şirkete sattı. Oyuncu böylece şirketin ‘deepfake’ teknolojisini kullanarak bir ‘dijital ikiz’ yaratmasına müsaade etti.

DİJİTAL İKİZİ REKLAMDA OYNAMIŞTI

Willis’in 'dijital ikizi' daha önce bir projede yer almıştı. 2021’de Rusya merkezli operatör ve internet servis sağlayıcısı Megafon, reklam filminde Bruce Willis'in yüzünün bilgisayar ortamında üretilmiş haline yer vermişti.

Willis, şirketin sitesinde paylaşılan açıklamasında, "Karakterimin ortaya çıkardığı kesinliği beğendim. Her zaman yaptığım aksiyon-komedi türünde bir mini film. Benim için zamanda geriye gitmek için harika bir fırsat. Modern teknolojinin gelişmesiyle, başka bir kıtadayken bile iletişim kurabildim, çalışabildim ve çekimlere katılabildim. Bu çok yeni ve ilginç bir deneyim ve tüm ekibimize teşekkür ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

