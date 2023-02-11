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Çin'den ilk deprem yardımı sevkiyatı yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından acil ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin afet bölgelerine ulaştırılması için Çin'den ilk sevkiyat yapıldı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 17:50
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Afet bölgelerine Çinden gidecek sevkiyat yola çıktı

Çin'den ilk deprem yardımı sevkiyatı yola çıktı
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Yardım malzemelerini taşıyan Türk Hava Yolları (THY) kargo uçağı, yerel saatle 06.15'te (TSİ 01.15) Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı.

Türkiye'nin Şanghay Başkonsolusu Hüseyin Emre Ergin, Çin Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan 40 bin battaniyeden oluşan 80 tonluk ilk sevkiyatın Şanghay'dan yola çıktığını bildirdi.

Şanghay'dan yarın ve 15 Şubat'ta iki sevkiyatın daha yapılmasının planlandığını aktaran Ergin, bu sevkiyatların da afet çadırı ile tıbbi cihaz ve malzeme ağırlıklı olacağını belirtti.

SEVKİYAT YOLA ÇIKTI

Çinli kurum ve kuruşların yardımlara büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Ergin, yardımlarda soğuktan koruyucu malzemelere, ısıtıcı cihazlara ve tıbbi ekipmanlara öncelik verdiklerini kaydetti.

Ergin, yardım organize edilmesi için THY'nin havalimanlarındaki kargo depolarını kullandıklarını ancak yeterli olmadığı için yeni depolama alanları kiraladıklarını dile getirdi.

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (CIDCA), ileriki günlerde 1000 pamuklu dokuma çadır, elektrokardiyografi ve ultrason aletleri, tıbbi nakil araçları ve portatif hasta yataklarının gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği de yardımlarının bununla sınırlı kalmayacağını, ihtiyaç duyulan malzemeleri Türkiye’ye ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti. (AA)

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