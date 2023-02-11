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Bıyıklı abi de depremzedelere yardıma koştu. Yaptığı pilavla fenomen olmuştu

Uzun bıyığı ve yapığı pilavla sosyal medyada gündem olan Baruthane Pilavcısı da deprem bölgesine giderek depremzedelere yardıma koştu…

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 17:09
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Baruthane Pilavcısı da depremzedelere yardıma koştu

Bıyıklı abi de depremzedelere yardıma koştu. Yaptığı pilavla fenomen olmuştu
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 ilde etkili oldu.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere büyük yıkıma neden olan depremde son açıklanan rakamlara göre can kaybı 20 bini geçti.

Büyük deprem sonrası Türkiye depremzedeler için yardıma koştu.

İstanbul Pangaltı’da bulunan ve bıyıklı Nedim olarak da bilinen Baruthane Pilavcısı da depremzedelere yardıma koşanlardan.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak; “Kahraman Maraştayız yaraları hep birlikte saracağız inşallah Türkiyem”  ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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