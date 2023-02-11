Bıyıklı abi de depremzedelere yardıma koştu. Yaptığı pilavla fenomen olmuştu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 ilde etkili oldu.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere büyük yıkıma neden olan depremde son açıklanan rakamlara göre can kaybı 20 bini geçti.

Büyük deprem sonrası Türkiye depremzedeler için yardıma koştu.

İstanbul Pangaltı’da bulunan ve bıyıklı Nedim olarak da bilinen Baruthane Pilavcısı da depremzedelere yardıma koşanlardan.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak; “Kahraman Maraştayız yaraları hep birlikte saracağız inşallah Türkiyem” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: