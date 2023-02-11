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TKP'nin kurduğu sıcak yemek masasında depremzedelere yardıma koşan Ülkü Ocaklı

Hatay’da TKP’nin kurduğu sıcak yemek masasında Ülkü Ocakları’ndan bir genç görüldü. Deprem kardeşliğini ortaya koyan fotoğraf gözyaşının ideolojisinin olmadığını gösterdi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 15:08
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TKP'nin masasında yardıma Ülkü Ocaklı koştu

TKP'nin kurduğu sıcak yemek masasında depremzedelere yardıma koşan Ülkü Ocaklı
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Depremde son yapılan açıklamaya göre 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti.

Balta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 10 kentte büyük yıkıma neden olan deprem sonrası tüm Türkiye depremzedelere yardım etmek için seferber oldu. Bazı vatandaşlar yaşadıkları kentlerde organize olarak yardım kolileri gönderirken bazı vatandaşlar ise deprem bölgesine giderek yardımcı olmaya çalıştı.

YARDIMLAŞMANIN İDEOLOJİSİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Deprem bölgesine yardıma gidenler arasında siyasal partiler de bulunuyor. Ortaya çıkan bir fotoğraf yardımlaşmanın ideolojisi olmadığını gösterdi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde TKP’nin kurduğu kriz masasında yardım için gönüllü olan Ülkü Ocakları’ndan bir genç görüldü. Söz konusu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

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