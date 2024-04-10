Afgan göçmenlerin hepsi sınır dışı edilecek. İran İçişleri Bakanlığı açıkladı. Darısı başımıza

Kaynak: Iran International
Afgan göçmenlerin hepsi sınır dışı edilecek. İran İçişleri Bakanlığı açıkladı. Darısı başımıza
Tahran Vilayeti Yabancılar ve Göçmen İşleri Dairesi Başkan Vekili Ehsan Heidari'nin yasadışı göçmenlere yönelik baskılar konusunda uyarıda bulunduğu açıklamaların ardından İran İçişleri Bakanlığı, ülkedeki Afgan göçmenler hakkında alınan son kararı kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada İran'daki yasadışı Afgan göçmenlerin ülkeyi bir an evvel terk etmeleri, aksi takdirde sınır dışı edilecekleri bildirildi.

İranlı yetkililer içinde bulunulan ekonomik şartlardan dolayı ülkedeki yasal ve yasadışı Afganların sayısının artmasından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirirken, ülkeye daha fazla Afgan göçmen kabul etmenin mümkün olmadığını da belirtti.

İran'da resmi olan rakamlara göre yaklaşık 780,000 Afgan mülteci bulunuyor. Son yıllarda Taliban rejiminden kaçan yüzlerce Afgan mülteci İran sınırına akın etti. İran Parlamentosu Araştırma Merkezi'nden bir uzmanın da belirttiği gibi resmi rakamların aksine İran'daki toplam Afgan nüfusunun 6 ila 7 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.

Bakanlığın halkla ilişkiler dairesi söz konusu bildirinin bazı medya organları tarafından “Afgan karşıtı duyguları körükleme girişimi” olarak yaftalanması hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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