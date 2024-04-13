İran 20.000'den fazla Afgan çocuğu sınır dışı etti. İran ile Afganistan arasındaki mülteci krizi büyüyor

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz Vilayeti Göçmen İşleri Müdürü Mohammad Haroon Wahedi, Afgan haber kuruluşu TOLO News'e yaptığı açıklamada "Her gün yaklaşık 30 ila 40 refakatçisi olmayan çocuk İran'dan sınır dışı ediliyor.Geçen yıl sınır dışı edilen 20,000 çocuk bizde kayıtlıydı" dedi.

İran tarafından sınır dışı edilen Afgan çocukların izini süren TOLO News, kısa süre önce İran'dan sınır dışı edilen gençlerin bir kısmıyla röportaj yapmayı başardı.

12 yaşındaki Atiqullah adlı bir çocuk yaptığı açıklamada söz konusu sınır dışı etme operasyonlarını doğrulayarak İranlı yetkililerin kendisini ailesi olmadan kapı dışarı ettiğini belirterek "İran'a mecburiyetten gittim. Para kazanıp aileme yardım etmek istiyordum. Bir fırında çalışmaya başladım. Eve her gün dört ya da altı somun ekmek götürüyordum" dedi.

Sınır dışı edilen bir başka çocuk Mohammad ise "İran'a giderken yakalandım ve Afganistan'a gönderildim, şimdi hiç param yok ve ne yapacağımı bilmiyorum" diye serzenişte bulundu.

Nimroz Vilayeti Çalışma ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden Alauddin Amiri'ye göre İran'dan sınır dışı edilen çocuklardan sadece 3.000'i aileleriyle yeniden bir araya gelebiliyor.

Sınır dışı edilen bir başka genç olan Zübeyir ise "Ekonomik sorunlar nedeniyle İran'a gittik. Ancak polisler beni tutukladı. Umarım Birleşmiş Milletler yetkilileri halimizi görür de bizimle işbirliği yapar. Bu durum ne kadar daha böyle gider Allah bilir" ifadelerini kullandı.

Nimroz'daki Çalışma ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden bir yetkili "Geçtiğimiz yıl İran'dan Nimroz'a gönderilen yaklaşık 3.000 refakatsiz çocuğu farklı illerde bulunan ailelerinin yanına nakletmeyi başardık ama pek çoğu için bu mümkün olmadı" dedi.

Bu haftanın başlarında İran İçişleri Bakanlığı bir yönerge yayınlayarak ekonomik kriz ve hem belgeli hem de belgesiz Afgan göçmenlerin sayısındaki artış nedeniyle halkın artan hoşnutsuzluğunu bahane ederek yeni Afgan göçmenlerin kabul edemeyeceğini açıklamıştı. Talimatta tüm yasadışı Afgan göçmenlerin ülkeyi terk etmeleri ya da sınır dışı edilmeleri isteniyordu.

Tahran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nın 21 Mart'ta yaptığı bir haberde Tahran Vilayeti'ndeki izinsiz göçmenlerin toplanıp sınır dışı edilmelerini amaçlayan bir plan basına sızdırılmıştı.

Tahran'da yaşayan Afgan gazeteci Zahra Azizi, Radio Free Europe'un Afganistan kolu Radio Azadi'ye verdiği demeçte Afgan göçmenler için vahim bir tablo çizerek, göçmenlerin artık "fırınlara gittiklerinde ekmek bile verilmediğini, bazılarının nüfus kağıtlarının bile polis tarafından yırtıldığını ve hastanelerin Afgan göçmenlerden sigortaları olmadığı için iki ya da üç kat fazla para talep ettiğini" söyledi.