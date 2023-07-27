Afgan sığınmacıların Pakistan'ı ne hale getirdiği ortaya çıktı

Editör: Ersoy Özdem

Türkiye’ye özellikle Suriye, Afganistan ve Pakistan’dan gelen çok sayıda sığınmacı büyük ekonomik ve toplumsal zararlar veriyor. Sığınmacı sorununun ülkelerde nasıl büyük sorunlara neden olduğu Pakistan örneğiyle bir kez daha ortaya kondu.

Pakistan’ın eski Başbakanı Benazir Butto, 2007 yılında kaleme aldığı kitapta sığınmacı sorununun ülkesine açtığı büyük yarayı anlatmıştı. Butto, çok sayıdaki Afganların gelmesi sonrası uyuşturucu kullanılmayan ülkede bir milyondan fazla bağımlının olduğunu söyledi.

Butto ayrıca mülteci kamplarından gelen yüksek miktardaki uyuşturucunun Karaçi’den kaçırıldığını anlattı.

Seçim çalışmaları sırasında uğradığı bombalı saldırıda öldürülen Benazir Butto’nun kitabında şu ifadeler yer alıyordu:

“Afgan mültecilerinin gelmesinden önce uyuşturucu kullanılmayan Pakistan’da, şimdi bir milyondan fazla insanın uyuşturucu kullandığı ve kuzeydeki mülteci kamplarından getirilen milyonlarca dolarlık afyon ve eroinin Karaçi’den kaçırıldığı söyleniyordu. Karaçi, Lahore ve büyük aşiret topraklarında uyuşturucu parasıyla yapılan muazzam malikaneler çıktı meydana...”