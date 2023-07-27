Sığınmacıların neden gönderilmediğini Naim Babüroğlu açıkladı

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’nin en çok tartışılan konularından biri Suriyeli sığınmacılar ve kaçaklar. Sayıları giderek artarken vukuatları da artıyor. Her gün sınrdan kaçak geçişlerde uyuşturucu madde ve patlayıcı madde ele geçiriliyor.

Esad Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesini istiyor. Milyonlarca Suriyeli ülkemize ‘savaş’ gerekçesiyle girdi ancak Suriye’den gelen görüntülerde bölgenin durağan hale geldiği görülürken eğlence videoları da ortaya çıkmıştı. Suriyeliler ise ülkemizde yaşamaya devam ediyor.

Türkiye’deki iktidar ise Suriyeli sığınmacıları göndermemek için ”Savaş var” bahanesinin arkasına sığınıyor.

Emekli Tuğgeneral ve Yeniçağ yazarı Naim Babüroğlu ise konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Babüroğlu 4 harita paylaşarak Suriyelilerin neden gönderilmediğini açıkladı.

Babüroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

-İlk harita, 1919 yılına ait. İngiliz İstihbarat Binbaşı Noel’in Londra’ya gönderdiği.

-İkinci harita, PKK terör örgütünün sözde haritası.

-Üçüncü harita, Kuzey Irak’ı 2021’de ziyaret eden Papa anısına bastırılan puldaki harita.

-ABD’nin BOP haritası da benzer.

-Bu haritalar efsane değil… ABD, bu haritalar için 10 bin km’den geldi, Irak-Suriye’yi parçaladı.

SORU ŞU: Sığınmacılar/yasa dışı göçmenler, neden ülkelerine gönderilmiyor?

ABD ve diğerleri, projeyi durdurmuyor.

-Bu harita sahiplerinin, işbirlikçilerinin ve destekçilerinin ortak sevdası/hayali SEVR; ortak düşmanı LOZAN ve Atatürk…