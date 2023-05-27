Afganistan'da erkek çocuklarının istismar edildiği 'Bacha Bazi' dansı Taksim'de yapıldı. Şu rezilliğe bakın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından Afganistan'ın 'kan donduran' bir 'geleneği' olan ve pedofili içeren 'Bacha Bazi' dansının İstiklal Caddesi'ndeki görüntüleri paylaşarak, "Erkek çocuklarının istismar edildiği ve dans ederek diğer erkekleri eğlendirdikleri gelenek Türkiye'ye ulaştı" dedi.

Afganistan'da erkek çocuklarının istismar edildiği 'Bacha Bazi' dansı Taksim'de yapıldı. Şu rezilliğe bakın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter'dan yeni bir paylaşım yaptı. Afganistan'da 'Bacha Bazi' olarak adlandırılan ve çocukların istismar edildiği dansın Taksim İstiklal Caddesi'nden oynandığı görüntüleri paylaşan Özdağ, "Erkek çocuklarının istismar edildiği ve dans ederek diğer erkekleri eğlendirdikleri Bacha Bazi geleneği Türkiye'ye ulaştı" dedi.

"ERKEK ÇOCUKLARIMIZ TEHLİKEDE"

Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul, Taksim İstiklal Caddesi'nde Afgan bir erkek dans ediyor. Ancak bu dans, bildiğimiz danslardan değil... Erkek çocuklarının istismar edildiği ve dans ederek diğer erkekleri eğlendirdikleri "Bacha Bazi" geleneği Türkiye'ye ulaştı. Sadece kadınlarımız değil, erkek çocuklarımız da tehlikede!"

ekran-goruntusu-2023-05-27-210321.jpg

BACHİ BAZİ NEDİR?

Bachi bazi ya da bacha bazi adıyla bilinen ve özellikle Pakistan, Afganistan coğrafyasında sıklıkla karşılaşılan bir oyun türü olan bu sapkın tablo, Türkçe adıyla ‘çocuklar ile oyun oynama’ anlamına gelmektedir.

1-1-595x397.jpg

Pedofili içeren bu oyunda, fakir ailelerin erkek çocukları küçük yaşta alınarak, erkeklerle birlikte olmaları için dansöz kıyafetleri içinde köçeklik yapıyor, eğlence ve cinsel amaçlar için zengin erkeklere satılıyor, fuhuşa zorlanıyor.

Geç saatlerde düzenlenen eğlencelerde çocuklara yapma göğüs takılıyor ve ayaklarına da zilli halhallar geçiriliyor. Satın alınan bu çocukların ailelerine belli bir miktar para veriliyor. En geç 2-3 yaşlarında cinsel ilişkiye girmeye alıştırılıyor; sonraki yıllarda her türlü cinsel faaliyetleri yaparak artık ‘’kadın’’ durumuna geldikleri biliniyor.

2-crop-595x394.jpg

İstismara uğrayan bu çocuklar düzenlenen partilerde milleti eğlendiriyor, parti sonrası sahipleri tarafından açık arttırma ile başkalarına satılabiliyordu hatta birden çok para ödeyen birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlanıyordu. Yıllardır süre gelen bu utanılası gelenek onlar için çok olağan karşılanıyordu.

Bu geleneğin Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerde hala devam ettiği, hükümetler tarafından önlenmeye çalışıldığı ancak önlenemediği bu sebeple de üstünün örtüldüğü bildiriliyor.

Öne Çıkanlar
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Binlerce Sırp sokağa döküldü. Yağmur eylemcileri durduramadı Dünya
Binlerce Sırp sokağa döküldü. Yağmur eylemcileri durduramadı
Ülkücüler bu fotoğrafı paylaşıyor ‘Sinan Ateş ve Muhsin başkanın katillerini kim bulursa Allah seçimlerde onu muzaffer eylesin’ Güncel
Ülkücüler bu fotoğrafı paylaşıyor ‘Sinan Ateş ve Muhsin başkanın katillerini kim bulursa Allah seçimlerde onu muzaffer eylesin’
ABD'nin askeri akademisinde bir ilk: Kadın konuşmacı mezuniyet konuşması yaptı Dünya
ABD'nin askeri akademisinde bir ilk: Kadın konuşmacı mezuniyet konuşması yaptı
Düştüğü kuyudan kurtarılan köpek sahibine teslim edildi. O anlar kameraya yansıdı Güncel
Düştüğü kuyudan kurtarılan köpek sahibine teslim edildi. O anlar kameraya yansıdı
Aile sezon finali ne zaman? Aile 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Aile sezon finali ne zaman? Aile 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Emre Ulaş Erdoğan'ın tek üzüntüsünü açıkladı Siyaset
Emre Ulaş Erdoğan'ın tek üzüntüsünü açıkladı
Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?