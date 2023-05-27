Afganistan'da erkek çocuklarının istismar edildiği 'Bacha Bazi' dansı Taksim'de yapıldı. Şu rezilliğe bakın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter'dan yeni bir paylaşım yaptı. Afganistan'da 'Bacha Bazi' olarak adlandırılan ve çocukların istismar edildiği dansın Taksim İstiklal Caddesi'nden oynandığı görüntüleri paylaşan Özdağ, "Erkek çocuklarının istismar edildiği ve dans ederek diğer erkekleri eğlendirdikleri Bacha Bazi geleneği Türkiye'ye ulaştı" dedi.

"ERKEK ÇOCUKLARIMIZ TEHLİKEDE"

Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul, Taksim İstiklal Caddesi'nde Afgan bir erkek dans ediyor. Ancak bu dans, bildiğimiz danslardan değil... Erkek çocuklarının istismar edildiği ve dans ederek diğer erkekleri eğlendirdikleri "Bacha Bazi" geleneği Türkiye'ye ulaştı. Sadece kadınlarımız değil, erkek çocuklarımız da tehlikede!"

BACHİ BAZİ NEDİR?

Bachi bazi ya da bacha bazi adıyla bilinen ve özellikle Pakistan, Afganistan coğrafyasında sıklıkla karşılaşılan bir oyun türü olan bu sapkın tablo, Türkçe adıyla ‘çocuklar ile oyun oynama’ anlamına gelmektedir.

Pedofili içeren bu oyunda, fakir ailelerin erkek çocukları küçük yaşta alınarak, erkeklerle birlikte olmaları için dansöz kıyafetleri içinde köçeklik yapıyor, eğlence ve cinsel amaçlar için zengin erkeklere satılıyor, fuhuşa zorlanıyor.

Geç saatlerde düzenlenen eğlencelerde çocuklara yapma göğüs takılıyor ve ayaklarına da zilli halhallar geçiriliyor. Satın alınan bu çocukların ailelerine belli bir miktar para veriliyor. En geç 2-3 yaşlarında cinsel ilişkiye girmeye alıştırılıyor; sonraki yıllarda her türlü cinsel faaliyetleri yaparak artık ‘’kadın’’ durumuna geldikleri biliniyor.

İstismara uğrayan bu çocuklar düzenlenen partilerde milleti eğlendiriyor, parti sonrası sahipleri tarafından açık arttırma ile başkalarına satılabiliyordu hatta birden çok para ödeyen birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlanıyordu. Yıllardır süre gelen bu utanılası gelenek onlar için çok olağan karşılanıyordu.

Bu geleneğin Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerde hala devam ettiği, hükümetler tarafından önlenmeye çalışıldığı ancak önlenemediği bu sebeple de üstünün örtüldüğü bildiriliyor.