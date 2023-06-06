Afganistan'da zehirlenen onlarca kız çocuk hastaneye kaldırıldı

Afganistan'da meydana gelen olayda, ülkenin kuzeyindeki Saraipol vilayetinde kız çocukların eğitim gördüğü bir okulda yaklaşık 80 öğrencinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan Saraipol Polis Sözcüsü Den Mohammad Nazari, "Kimliği belli olmayan bazı kişiler Sançarak ilçesinde kız çocukların eğitim gördüğü okula girip sınıfları zehirledi. Çocuklar sınıflara geldiğinde zehirlendiler" dedi. Nazari, çocukların hangi madde ile zehirlendiği konusunda bilgi paylaşmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Zehirlenen kız çocukların hastaneye kaldırıldığını belirten Nazari, çocukları durumunun iyi olduğunu, olayla bağlantılı olarak kimsenin gözaltına alınmadığını söyledi.

Taliban'ın Ağustos 2021'den bu yana kontrolü yeniden ele geçirdiği Afganistan'da kadınların ve kız çocukların eğitim hakkı ciddi kısıtlamalar ile karşı karşıya. Öte yandan, Eylül 2022'de 'ahlak polisinin' gözaltında katledilen Jîna Mahsa Amini'nin ölümüyle protestoların başladığı İran'da da son aylarda kız çocukların zehirlenme vakalarına rastlanıyor. İran'da Kasım 2022'den bu yana 13 bin öğrencinin zehirlendiği tahmin ediliyor.