Afganlar durmadan geliyorlar. Büyük bir grup İran sınırından video paylaştı

Büyük bir kaçak Afgan grubu İran sınırından Türkiye’ye kaçak yollarla geldikleri anları video çekerek paylaştı.

Afganlar durmadan geliyorlar. Büyük bir grup İran sınırından video paylaştı

Editör: Ersoy Özdem

Ülkeye giriş yapan kaçakların sayısı her geçen gün artıyor. Hükümet ise göç politikası ve sınır güvenliği konusunda eleştiriler almaya devam ediyor.

Her gün sınırdan kaçak geçişlerin videosu geliyor. Sosyal medyaya kaçak geçişle ilgili yeni bir video geldi. Videoda büyük bir Afgan grubunun olduğu görülüyor.

İran sınırından Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan Afganlar video çekerek o anları da paylaştı.

Ayrıca paylaşılan bu videolar diğer kaçaklara yol gösterici oluyor.

Kaçak giriş yapan Afganların neredeyse tamamının askerlik çağındaki erkekler olması ve hiçbir kadın ve çocuğun sığınma amaçlı giriş yapmaması ise dikkat çekti.

Daha önce de sınırdan geçen Afganlar, kameraya gülerek poz vermiş oynayarak sınırı geçmişti.

Öte yandan sayıları bu denli artan Afganların vukuatları da bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde Ağrı’da sınırda 5 Afgan metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri 5 Afganistan uyruklu kaçağı 58,5 kilogram metamfetamin ile yakaladı.

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