Feci cinayetin ardından madalyalı katil çıktı

PMC Wagner firmasına bağlı paralı askerden biri savaştan döndükten sonra bir emekliyi öldürüp tecavüz etti. Köye korku salan olaydan sonra yakalanan madalyalı katil çıkarıldığı mahkemede 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İnsan hakları aktivistlerinin bildirdiğine göre, Kirov bölgesi sakini hakkındaki karar bugün verildi: ölüm tehdidi, tecavüz ve özel zulüm ile cinayet maddeleri uyarınca suçlu bulundu. Mahkeme ayrıca şahsın kurbanların ailesi lehine 2 milyon ruble tazminat ödemesine hükmetti.

Hükümlünün cezaevinden savaşa gittiği biliniyor. Eylül 2020'de, şiddet kullanarak cinayet ve soygundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eylül 2022'de, yaklaşık iki yıldır cezaevinde olan adam Ukrayna'ya gitti. Dönüşünde Putin tarafından şahsen affedilip bir de madalya verildi.