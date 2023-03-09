Afra Saraçoğlu'nun annesinden 'Yalı Çapkını' itirafı

Yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveyi bırakmayan 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu gerek oyunculuk performansı gerek özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncunun annesi Lütfiye Saraçoğlu da her konuda kızına destek oluyor. Önceki akşam ilk kez sosyal medyada bir sohbet odasına konuk olan Lütfiye Saraçoğlu, kızının hayranlarının sorularını yanıtladı.

Lütfiye Saraçoğlu kızı Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinde ağladığı her sahnede kendisinin de duygulandığını ve ağladığını söyledi.

Anne Saraçoğlu 'Yalı Çapkını' dizisinin çekildiği Sabancı Ailesi'ne ait olan yalıya gittiğini ve çok etkilendiğini de sözlerine ekledi.