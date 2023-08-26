Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den set fotoğrafı geldi

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, yeni sezon çekimlerine dün başladı.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolleri paylaştığı dizi, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.

Dün ilk kez sete çıkan başrol oyuncularının verdiği poz da dizinin hayranlarından büyük ilgi gördü.

Heyecanlı bir sezon yaşanması planlanan Yalı Çapkını ekibi, dün ilk set günlerinde bir araya geldi.

Dizinin Instagram hesabından ise Saraçoğlu ve Demir'in yeni sezon çekimlerinde verdiği ilk poz yayınlanarak "2. Sezonun ilk setinden fotoğraf geldi! Heyecanlıları görelim" ifadelerine yer verildi. İkilinin bir arada verdiği poz kısa sürede 450 bin beğeniye ulaştı.

