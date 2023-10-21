Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'nun çantası fiyatıyla dudak uçuklattı

Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle son derece popüler bir isim haline gelen Afra Saraçoğlu, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekmeye devam ediyor.

Önceki akşam Yalı Çapkını'ndan rol arkadaşı Öznur Serçeler'in rol aldığı bir müzikali izlemeye giden Saraçoğlu, tarzıyla çok beğenilmişti.

Spor tarzıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu, spor ayakkabı ve kot bir pantolonla yaptığı kombini bordo trençkotu ve deri formdaki çantasıyla tamamlamıştı.

Bu haliyle moda dergilerinden fırlamış gibi görünen Saraçoğlu, çantasının fiyatıyla resmen dudak uçuklattı.

'Fenomenler Ne Giymiş?' isimli bir Instagram sayfasının paylaşımına göre güzel oyuncunun bu çantasının fiyatı 73 bin 950 TL.



