Afrika Birliği’nden Libya çağrısı: Yardımlar acilen hızlanmalı

10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınasının ardından aşırı yağışların neden olduğu selle mücadele eden ülkeye ilişkin yazılı açıklama yayınlayan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Libya'daki selin 11 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını ve 40 binden fazla kişiyi de yerinden ettiğini belirtti.

Afrika Birliği’ne bağlı ekiplerin ani durum yönetim mekanizmasını aktif hale getirdiğini vurgulayan Muhammed, tarım, insani yardım, ekonomi ve sağlık gibi farklı birimlerden yeni bir uzman ekibin Libya'ya gönderileceğini kaydetti.

Muhammed, üye devletlere ve uluslararası topluma artan insani ihtiyacı karşılamak için Libya halkı ve hükümetine desteklerini acilen hızlandırmaları çağrısı yaptı.