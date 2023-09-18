Sel felaketinin vurduğu Libya'da halk sokaklara indi: Belediye başkanının evi ateşe verildi

Libya'nın doğusunu vuran sel felaketinin ardından halk sokaklara inerek yetkilileri istifaya çağırdı. Öte yandan protestocular, Derne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi'nin evini basarak ateşe verdi.

KAYNAK: İHA
Sel felaketinin vurduğu Libya'da halk sokaklara indi: Belediye başkanının evi ateşe verildi

Libya'nın doğusunda etkili olan sel felaketinde en çok etkilenen kentler arasında gösterilen Derne'de Al Sahaba Cami önünde halk sokaklara indi.

Selde hayatını kaybedenler nedeniyle yetkililerin hesap vermesini isteyen yüzlerce kişi protesto düzenledi.

Ayrıca halk, Derne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi'nin evini basıp ateşe verdi.

aw033347-01.jpg

Yetkililerden hesap vermelerini isteyen göstericiler, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in de aralarında bulunduğu yetkilileri istifaya çağırdı. Göstericiler, "Akile seni istemiyoruz. Bütün Libyalılar kardeştir" sloganı attı.

BELEDİYE BAŞKANININ EVİNİ ATEŞE VERDİLER

Göstericiler, Derne'de çöken iki baraj ile ilgili uluslararası soruşturma çağrısında bulunurken, Libya'da bulunan iki hükümetin de krizi yönetemediğini ifade etti. Göstericiler ayrıca, Derne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi'nin evini basarak ateşe verdi.

ÜLKE, DOĞU VE BATI OLARAK İKİYE AYRILMIŞ DURUMDA

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilip öldürülmesinden bu yana yönetimin doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündüğü ülkede, batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, Derne'nin bulunduğu doğu kesimini ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor. Ülkede iki yönetimin bulunması, sel felaketine hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesini de zorlaştırıyor.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporunda, Dünya Sağlık Örgütüne dayandırarak paylaştığı verilere göre Libya'nın doğusundaki sel felaketi nedeniyle 3 bin 958 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 binden fazla kişinin kaybolduğu ifade edilmişti.

İlgili Haberler
Enkaz yığınına dönüşen kentte sağlık riskleri artıyor: Derne tamamen tahliye olabilir
Enkaz yığınına dönüşen kentte sağlık riskleri artıyor: Derne tamamen tahliye olabilir
Can kurtarmaya giderken canlarından oldular: 7 ölü 15 yaralı
Libya'daki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi. 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti
Libya Kızılayı, 11 bin 300 can kaybını yalanladı
Libya Kızılayı, 11 bin 300 can kaybını yalanladı
Afrika Birliği’nden Libya çağrısı: Yardımlar acilen hızlanmalı
Afrika Birliği’nden Libya çağrısı: Yardımlar acilen hızlanmalı
BM: Selin vurduğu Libya'nın Derne kentinde 11 bin 300 kişi öldü 10 binden fazla kayıp var
BM: Selin vurduğu Libya'nın Derne kentinde 11 bin 300 kişi öldü 10 binden fazla kayıp var
Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 24 ölü, 21 yaralı Yaşam
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 24 ölü, 21 yaralı
“Neler oluyor demeyelim mi?” diyor!.. Yazarlar
“Neler oluyor demeyelim mi?” diyor!..
Eski derdin yeni düzeni Yazarlar
Eski derdin yeni düzeni
İşte yeni Anayasa işte yeni maddeler Yazarlar
İşte yeni Anayasa işte yeni maddeler
Bile bile lades Yazarlar
Bile bile lades
Sen izin vermesen de Google seni izliyor Yazarlar
Sen izin vermesen de Google seni izliyor
Baldıran zehirli ‘yeni anayasa’! Yazarlar
Baldıran zehirli ‘yeni anayasa’!