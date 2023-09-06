Afrika İklim Zirvesi'nde gelişmiş ülkelere karbon vergisi çağrısı yapıldı

Afrika Birliği öncülüğünde Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Afrika İklim Zirvesi'nde, kıta ülkelerinin iklim kriziyle mücadele ve iklim finansmanına ilişkin yol haritasını çizen Nairobi Deklarasyonu açıklandı.

Deklarasyonda, uluslararası topluma taahhütlerini yerine getirme ve 14 yıl önce verilen 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü tutma çağrısı yapıldı.

27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP27) karar verilen "kayıp ve zarar" mekanizmasının uygulamaya geçirilmesi istenen deklarasyonda, dünya liderleri, fosil yakıtların kullanımı, deniz taşımacılığı ve havacılık üzerine kurulu bir karbon vergilendirme rejimi fikrini desteklemeye çağrıldı.

Deklarasyonda Afrika'nın 2022'deki 56 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030 itibarıyla 300 gigavata çıkarılmasının da desteklenmesi istendi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, zirvede hükümet, özel sektör, banka ve sivil toplumun yeşil büyüme için 23 milyar dolarlık mali destek sözü verdiğini duyurdu.

Bugün son bulan zirve, aralıkta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesi müzakere ve ön hazırlık niteliği taşıyor.